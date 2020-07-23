El arabasından sepetli bisiklet 8 yaşındaki Eren, arkadaşlarını gezdirmek için bisikletine el arabasından sepet yaptırdı

"O kurnadan bu kurnaya"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’nın Feke ilçesine bağlı Tapan yöresinde 8 yaşındaki bir çocuk arkadaşlarını gezdirmek bisikletine el arabasından sepet yaptırdı.

8 yaşındaki Eren Ocak, mahalle arkadaşları Anıl Cuma Aytekin (7) ve Mehmet Eymen Aytekin'i (4) bindirmek için

bisikletine el arabasından sepet monte ettirdi. Küçük Eren, artık sepetli bisikletine arkadaşlarını bindirip gezdiriyor.

Mahallede arkadaşlarını gezdiren Eren'i sosyal medyada paylaşan vatandaşlar çocukların hayal gücü ve düşüncesine hayran kaldılar.

Eren Ocak arkadaşlarına sepetli bisikletiyle keyifli gezintiler yaptırırken görenlere de tebessüm ettiriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.