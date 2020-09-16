Adana´da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

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Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da narkotik polisinin operasyonunda bir evde yapılan aramada bez torbalar içerisinde 6 kilo 637 gram esrar, 16 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında, merkez Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi´ndeki bir evde yüksek miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, belirlenen adresteki evde, bez torbalar içerisinde `takoz´ diye tabir edilen toplamda 6 kilo 637 gram esrar, 16 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.H. (60), S.H. (43), H.H. (23), İ.H. (23), A.H. (22) ve H.A. (22) adliyeye sevk edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-09-16 11:07:20



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