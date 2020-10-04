'Sokak hayvanlarını aşılayamazsak insan sağlığını koruyamayız' (2)



AİLECE SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİLER

Adana Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Nihat Köse, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde farkındalık amacıyla besleme etkinliği düzenledi. Köse ve ailesi ile hayvanseverler, kentteki veteriner hekimlerden alınan 400 kilo kedi ve köpek mamasıyla Seyhan Baraj Gölü çevresindeki sokak hayvanlarını besledi. Hayvanların beslenseler bile sevgi ve ilgiye aç olduklarını kaydeden Başkan Köse, "Sokak hayvanlarını beslemek, belediyelerin yasal görevidir. Sadece 4 Ekim'de hayvanları sevip beslemek yerine her gün onları sevmeye ve beslemeye devam edilmelidir" dedi.

Etkinliğe katılan, Nihat Köse'nin kızı Edasu Köse (13) ise herkese çağrıda bulunarak, evlerinin önüne bir kap su ve mama bırakmalarını istedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Mustafa Yusuf KANTARLI-Eser PAZARBAŞI

2020-10-04 13:44:57



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