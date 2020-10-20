Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı teröriste yardım zanlısı, itiraz üzerine tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı teröriste yardım zanlısı, itiraz üzerine tutuklandı

DHA

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı teröriste yardım zanlısı, itiraz üzerine tutuklandı


ADANA, (DHA)FRANSA´da kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Soumaya Raissi´ye (30), yakalandığı Adana´da kalacak ev ayarladığı öne sürülerek gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest kalan Feyzullah Y. (23), savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle Fransa´da hakkında tutuklama kararı çıkarılan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan, Tunus kökenli, Fransız vatandaşı Soumaya Raissi'nin sahte Suriye kimliğiyle Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde saklandığını belirledi. Ekipler, 14 Ekim´de düzenlediği operasyonla Raissi'yi kaldığı hücre evinde yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyete götürülen Raissi´nin Interpol tarafından 'çok tehlikeli, eylem yapabilir, gördüğü yerde tutuklanmalıdır' notuyla arandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Raissi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
`SURİYELİ SANDIM, YARDIM ETMEK İÇİN EV AYARLADIM´
Soumaya Raissi'ye Adana´da kalması için ev ayarlayan Feyzullah Y. de polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. DEAŞ´ın sözde 'Türkiye emiri' Mahmut Özden ile bağlantılı olduğu iddia edilen ve daha önce de düzenlenen DEAŞ operasyonunda 2 kez gözaltına alınıp, serbest bırakıldığı öğrenilen Feyzullah Y., ifadesinde, suçlamaları reddederek, ''Kadını Suriyeli sandım. Yardım etmek için ev ayarladım'' dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Feyzullah Y., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.
SAVCILIĞIN İTİRAZIYLA TUTUKLANDI
DEAŞ üyesi Somaya Raissi´nin, Adana´da kaldığı evi 1,5 ay önce internet üzerinden aylık 700 liraya kiraladığı belirlenen şüpheli Feyzullah Y.´nin, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına savcılığın yaptığı itiraz, bir üst hakimlikçe kabul edildi. Bunun üzerine hakkında tutuklama kararının çıkarılmasının ardından Feyzullah Y., polis ekiplerince yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Feyzullah Y., cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR
2020-10-20 12:59:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Emekliliğin keyfini çilekle çıkartıyor
YEREL HABERLER Emekliliğin keyfini çilekle çıkartıyor
Şampiyon Adana Demirspor Başkan Kocaispir: “Sporun ve sporcunun yanındayız”
YEREL HABERLER Şampiyon Adana Demirspor Başkan Kocaispir: “Sporun ve ...
Eşinin kapattığı dükkanı hamsili pilav yaparak açtı Kadınlar tarihi sokakta Karadeniz lezzeti estirecek
YEREL HABERLER Eşinin kapattığı dükkanı hamsili pilav yaparak ...
Maskeli ama kasksız motosiklet sürücülerine ceza
YEREL HABERLER Maskeli ama kasksız motosiklet sürücülerine ceza
Polis dezenfektan sordu, taksici tıraş losyonu gösterdi Adana’da polisin Covid-19 denetiminde ilginç diyaloglar yaşandı Adana'da toplu taşıma araçlarında maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Polis dezenfektan sordu, taksici tıraş losyonu ...
Çökertilen tefeci çetesinden mağdurlara not kağıtlı yönlendirme
YEREL HABERLER Çökertilen tefeci çetesinden mağdurlara not kağıtlı ...
AOSB 14. Olağan Genel Kurulu yapıldı Adana Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sütcü: "Sanayicilerimize en ucuz elektriği temin ediyoruz" "Bölgemizdeki firmaları dijital dünyada tanıtıyoruz"
YEREL HABERLER AOSB 14. Olağan Genel Kurulu yapıldı Adana Organize ...
Interpol'ün aradığı kadına ev kiralayan zanlı tutuklandı Fransa tarafından DEAŞ terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanma talebi bulunan, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranırken Adana’da yakalanan kadına ev kiralayan ve yardım eden zanlı önce serbest kaldı, daha sonra savcılığın itirazı üzerine tutuklandı
YEREL HABERLER Interpol'ün aradığı kadına ev kiralayan zanlı ...
"İnsanların kanını emiyorlar" e postası 11 tefeciyi tutuklattı Adana’da tefecilerin ağına düşen bir vatandaş isimsiz olarak “Adana’da tefeci şebekesi var insanların kanını emiyorlar, donlarına kadar alıyorlar” diyerek polise e-posta gönderince yapılan takip soncunda vatandaşa yüzde 20'ye varana kadar faizle para veren 12 zanlı yakalandı Tefecilerin arasında Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan bir memurun da olduğu, zor durumda olan memur arkadaşlarını ve öğretmenleri tefecilere yönlendirip onlardan da 500 ila bin lirasında komisyon aldığı ortaya çıktı Şebekenin bir çiftçinin 20 dönümlük limon bahçesini, 10 dönüm üzerine kurulu çiftliğini aldığı, annesi kanser olan ve paraya sıkışan bir kişinin de hayatını kararttığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER "İnsanların kanını emiyorlar" e postası 11 tefeciyi ...
Adana'da bin 400 litre sahte içki ele geçirildi Operasyonda piyasa değeri 350 bin lira olan içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Adana'da bin 400 litre sahte içki ele ...
Adana'da 101 silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 101 silah ele geçirildi
Kızının evi küle dönen ve kedileri ölen annenin gözyaşları 8 yaşındaki Furkan yanan evine su tabancasıyla müdahale etmiş Adana’da elektrik kontağından çıkan yangında, eşinden boşanmış 2 çocuğuyla kirada oturan kadının evi zarar gördü
YEREL HABERLER Kızının evi küle dönen ve kedileri ölen annenin ...
Adana'da aranan 257 kişi yakalandı, 101 ruhsatsız silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da aranan 257 kişi yakalandı, 101 ruhsatsız ...
Adana’da hediye çeki vaadiyle dolandırıcılık Kozan'da sosyal medya platformu üzerinden büyük firma ve süpermarket isimlerini kullanarak hediye çeki vermek vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
YEREL HABERLER Adana’da hediye çeki vaadiyle dolandırıcılık Kozan'da ...
Adana´da 1400 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana´da 1400 litre sahte içki ele geçirildi
Adana’da elektrik kablosu hırsızı kovalamaca sonunda yakalandı
YEREL HABERLER Adana’da elektrik kablosu hırsızı kovalamaca sonunda ...
Elban: "Adana Gıda İhtisas OSB bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacak"
YEREL HABERLER Elban: "Adana Gıda İhtisas OSB bölge ekonomisine ...
Akay: "Muhtarlar, bizim en yakın yardımcımız"
YEREL HABERLER Akay: "Muhtarlar, bizim en yakın yardımcımız"
'İneklerde süt verimini ve tonajını artırmak, sütün kalitesini düşürüyor'
YEREL HABERLER 'İneklerde süt verimini ve tonajını artırmak, sütün ...
'Vaka sayısı düşerse yoğun bakımlardaki zatürre hastalarının da sayısı düşer'
YEREL HABERLER 'Vaka sayısı düşerse yoğun bakımlardaki zatürre ...
'Allı turnalar' Adana'ya gelmeye başladı
YEREL HABERLER 'Allı turnalar' Adana'ya gelmeye başladı
'Dur' ihtarına uymayan otomobilden av tüfeği çıktı: 3 gözaltı
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayan otomobilden av tüfeği çıktı: 3 ...
10 kilometre kaçtıktan sonra yakalanan otomobilde ruhsatız pompalı tüfek çıktı
YEREL HABERLER 10 kilometre kaçtıktan sonra yakalanan otomobilde ...
Müziğin ritmine kendini kaptırıp dans eden bisikletli güldürdü
YEREL HABERLER Müziğin ritmine kendini kaptırıp dans eden bisikletli ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X