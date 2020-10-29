Bacağından yaralanan kadın, kendisini eski sevgilisinin vurdurduğunu iddia etti



Mustafa Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA´da restoran çıkışı Meltem A.'yı (33) tabancayla bacağından yaralayan M.C.Ş. (17) gözaltına alındı. M.C.Ş., emniyetteki ifadesinde Meltem A.'yı husumetli olduğu için vurduğunu öne sürerken, yaralı kadın ise olayı eski sevgilisi Faruk Ş.'nin azmettirdiğini iddia etti.

Olay, 24 Ekim'de merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Bir restorandan çıkan Meltam A., silahlı saldırıda bacağından vuruldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Meltem A., gelen ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin M.C.Ş. olduğunu tespit etti. Seyhan ilçesinde bir evde saklandığı belirlenen M.C.Ş., düzenlenen baskında gözaltına alındı.

Emniyete götürülen M.C.Ş., ifadesinde Meltem A. ile husumetli olduğunu, saldırıyı da bu nedenle gerçekleştirdiğini öne sürdü. Hastanede ifadesi alınan Meltem A. ise kendisini eski sevgilisi Faruk Ş.´nin vurdurduğunu iddia etti. M.C.Ş., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Mustafa Yusuf KANTARLI

2020-10-29 10:07:50



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