Öldürdüğü arkadaşlarıyla çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı (2)

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



CENAZELER YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Osmaniye´nin Kadirli ilçesinde arkadaşları Alim Can Eynallı tarafından tabancayla vurularak öldürülen Murat Deniz (30) ve Tamer Koşkoş'un (30) cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Deniz ve Koşkoş´un yarın Osmaniye´nin Kadirli ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Öte yandan gözaltına alınan Alim Can Eynallı, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Eynallı, nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine koyuldu.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Mustafa Yusuf KANTARLI-Eser PAZARBAŞI

2020-11-05 18:15:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.