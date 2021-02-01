Vali Elban: "Muhtarlarımıza elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz"

Adana Valisi Süleyman Elban, muhtarlara ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini belirterek, "Mahallerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasında muhtarlarımızın bizlere yaptıkları başvuruları hızla değerlendirip çözüme kavuşturmak için çaba sarf edeceğiz” dedi.

Vali Elban, hem milleti hem devleti temsil ederek önemli bir kamu görevini yerine getiren değerli muhtarlarla bir araya geldi.

Seyhan Karasoku Mahalle Muhtarı Levent Özköymen, Yüreğir Gazipaşa Mahalle Muhtarı Yılmaz Alakaş, Yüreğir İncirlik Cumhuriyet Mahalle Muhtarı İzzet Altanay, Sarıçam Müminli Mahalle Muhtarı Mehmet Koparan, Ceyhan Mercimek Mahalle Muhtarı Yusuf Değirmenci, Ceyhan Isırganlı Mahalle Muhtarı Mehmet Doğma, Feke Ormancık Mahalle Muhtarı Nimet Ketboğa, Feke Gafuruşağı Mahalle Muhtarı Şaban Kayadelen ve Tufanbeyli Şar Mahalle Muhtarı Kemal Durnagölü’yü makamında misafir eden Vali Elban, muhtarlardan yol, su, enerji, altyapı ve internet konularındaki talepleri dinledi.

Muhtarları misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Elban, doğrudan demokrasinin en güzel örneklerinden biri olarak bizzat vatandaşlar tarafından seçilen muhtarların, vatandaşların devlete ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapı olmaları açısından son derece önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade etti.

Bu bağlamda muhtarların vatandaşların devlet kurumlarıyla olan ilişkilerinde aracı bir rol üstlendiğini kaydeden Vali Elban, “Muhtarlarımız, görev yaptıkları mahallelerdeki sorunların çözümü, vatandaşların talep ve beklentilerinin yerine getirilmesi hususunda, kamu idareleri ve yerel yönetimlerle iş birliği içinde hareket eden önemli hizmet odaklarıdır. Bizler de muhtarlarımıza elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Mahallerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasında muhtarlarımızın bizlere yaptıkları başvuruları hızla değerlendirip çözüme kavuşturmak için çaba sarf edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.