Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü 5 kilometre sonra yakalandı

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Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz otomobil sürücüsü 5 kilometrelik kovalamaca sonrasında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Caddesi üzerinde devriye gezen polis ekipleri şüphelendikleri 01 ZK 856 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. İhtarına uymayan otomobil sürücüsü Burak B. kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 kilometre boyunca kaçmaya çalışan Burak B., Seyhan ilçesine bağlı Barış Mahallesi’nde Seyhan Devriye Ekipleri tarafından önü kesilerek yakalandı. Yakalanan sürücü Burak B.’nin ehliyeti olmadığı ve sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı kaçtığı öğrenildi.

Burak B.’ye ehliyetsiz araç kullanmaktan, dur ihtarına uymama, trafiği tehlikeye düşürme, sokağa çıkma kısıtlaması ve maske takmadığı için para cezası kesildi. Burak B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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