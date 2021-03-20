Kebapçı Uğur Aydın: “Yasakların kalkması sonrası satışlarımız arttı”

Adanalı ünlü kebapçı Uğur Aydın, korona virüs salgını kapsamında restoranlarda yasakların kalkmasının satışları arttırdığını belirtti.

1 Mart itibari ile düşük, orta ve yüksek riskli illerde restoranlarda oturarak yemek yeme döneminin başladığını hatırlatan Aydın, “Elbette kebap yemenin kendisine özgü bir ağırlığı var. Yani müşterilerin çoğu kebabı yapıldığı yerde yemek isterler. Çünkü burada hem sürekli güzel bir koku burunlarına gelir hem de sunum çok daha etkileyici olur. Salgın yasakları yüzünden bir süredir restoranımızda müşteriler oturarak yemek yiyemiyorlardı. Şimdi ise yasakların kalkmasından itibaren ilk günden beri yoğun bir müşteri talebi alıyoruz” dedi.

Paket servisin pandemi döneminde yoğun olduğunu da söyleyen Uğur Aydın, “Paket bizler için her zaman tercih ettiğimiz bir araç oluyordu. Çünkü her zaman restorana gelerek yemek yemek mümkün olmuyor. Bu yüzden paket servis hizmetimiz bulunuyordu. Fakat salgın döneminde paket servis talebin çok daha arttığına şahit olduk. Özellikle kebap yemek isteyenler normal dönemden en az 3 katı sipariş verdiler. Salgın döneminde herkes zorlu zamanlar yaşıyor. Bu durum yemek alışkanlıklarını da değiştirdi. Yemeklerin içerikleri değil de restorana gitmek, bir yerde oturmak gibi eylemler çoğu kişiye uzak kaldı. Yeni alınan kararlar ve normale dönme adımları ile işyerimizde tüm gerekli hijyen koşullarını aldık” şeklinde konuştu.

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