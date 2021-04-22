Babasının tabancasıyla kendini vuran Medine toprağa verildi, babası gözaltında



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da 20 Nisan´da tabancayla oynadığı sırada, kazara kendisini vuran ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 8 yaşındaki Medine Güçlü toprağa verildi. Medine'nin babası Emrah Güçlü (42) ise bugün gözaltına alındı. Polis merkezindeki ifadesinde, "İl dışındaydım. Çocuk, silahla oynarken kendini vurmuş. Keşke tabancayı evde bırakmasaydım" dediği öğrenilen Güçlü, adliyeye sevk edildi.

Olay, 20 Nisan Salı günü saat 14.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi´ndeki 2 katlı evin en üst katında meydana geldi. Mutfakta oturduğu sırada silah sesi duyan Refika Güçlü, salona koştu. Güçlü, kızı Medine'yi kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. Refika Güçlü'nün yardım istediği komşuları, Medine'yi otomobille Yüreğir Devlet Hastanesi´ne götürdü. Tedaviye alınan Medine'nin, başından tabancayla vurulduğu belirlendi. Ambulansla sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde ameliyat edilen Medine, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Medine'nin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede tabanca, boş kovan ve mermi çekirdeği bulundu. Yapılan araştırma sonucu Medine´nin, babası Emrah Güçlü´ye ait ruhsatsız tabancayla oynadığı sırada kazara kendisini vurduğu saptandı. Bunun üzerine polis, baba Emrah Güçlü´nün yakalanması için çalışma başlattı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Medine Güçlü'nün cenazesi, yakınları tarafından dün morgdan teslim alındıktan sonra toprağa verildi. Şehir dışında çalıştığı belirlenen babası Emrah Güçlü ise bugün kente gelir gelmez gözaltına alındı.

`KEŞKE TABANCAYI EVDE BIRAKMASAYDIM´

Polis merkezine götürülen Güçlü´nün, ifadesinde, ruhsatsız tabancayı nereden temin ettiğini söylemediği bildirildi. Güçlü'nün, "İl dışındaydım. Çocuk silahla oynarken kendini vurmuş. Keşke tabancayı evde bırakmasaydım" dediği öğrenildi.

YAKINI, GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

İşlemleri tamamlanan Güçlü, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Birimi´ne götürüldü. Bu sırada Güçlü´nün yakını olduğu öğrenilen bir kadın, gazetecilere tepki göstererek "Çekme, kırarım kameranı. Gel iç çamaşırımı göstereyim de onu çek" dedi.

Güçlü, daha sonra adliyeye sevk edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-04-22 13:37:04



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