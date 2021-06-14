Meral Akşener, Adana'da (2)



BAŞKAN KARALAR'A ZIYARET

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı makamında ziyaret etti. Akşener, Karalar ile başbaşa görüşmenin ardından belediye binasının önünde açıklama yaptı. Akşener, Başkan Zeydan Karalar'a Adana'ya verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Türkiye´yi ilçe ilçe gezerek esnafla bir araya gelmeye devam edeceğini belirten Akşener, "20 Ocak 2020´de başladığımız gezinin Adana durağındayız. Millet ittifakımızın belediye başkanı Zeydan Karalar´ı ziyaret ettik. Misafirperverliği nedeniyle teşekkür ediyorum. Ona az önce söyledim. `Biz senden razıyız, inşallah Adanalı da razıdır ve razı olmaya devam eder´ dedim. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Akşener, daha sonra Seyhan ve Çukurova ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2021-06-14 18:24:23



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