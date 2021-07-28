Adana Feke'de orman yangını (3)

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KONTROL ALTINDA

Adana'nın Feke ilçesi Akoluk Mahallesi'nde, Hopka Dağı eteğindeki ormanlık alanda çıkan yangın, 3,5 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarına başladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Feke Ali GÖKDAL

2021-07-28 13:57:08



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