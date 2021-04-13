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Adana merkezli internetten dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 99 zanlıdan 29'u tutuklandı

Adana merkezli 10 ilde "garantili kupon" vaadiyle internetten dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 99 zanlıdan 29'u tutuklandı.

Adana merkezli internetten dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 99 zanlıdan 29'u tutuklandı
AA

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 9 Nisan'da bahis oynatarak "kazanma garantili kupon" vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilenlerin yakalanmasına yönelik operasyon kapsamında firari 13 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 99'a yükseldi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 11'i savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 88'i adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 29'u tutuklandı, 59'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Polis, adreslerinde bulunamayan 23 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bahis oynatarak "kazanma garantili kupon" vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülenleri takibe almıştı. Ekipler, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından haklarında gözaltı kararı verilen 122 şüpheliye yönelik 9 Nisan'da Adana merkezli Ankara, Antalya, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Malatya, Mersin, Osmaniye ve Tekirdağ'da şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 86'sını yakalamıştı. Zanlıların, kurdukları geçici 1630 internet sitesi üzerinden olmayan spor müsabakalarıyla ilgili bahis oynatarak mağdur ettikleri 2 bin 425 kişiden 7 milyon 300 bin lira haksız kazanç sağladıkları öne sürülmüştü.

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