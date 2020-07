Adem Kılıççı kimdir, nereli, kaç yaşında, Adem Kılıççı’nın boyu kaç, kilosu kaç, burcu ne, mesleği nedir, Adem Kılıççı evli mi, bekar mı, sevgilisi var mı, Adem Kılıççı'nın ailesi kim, kardeşi var mı, çocuğu var mı, Adem Kılıççı Biyografisi, Survivor 2017 Ünlülerden Adem Kılıççı kimdir? Survivor 2018 All Star ile yeniden gündeme gelen Adem Kılıççı’nın hayatı çok merak ediliyor. Aradığınız soruların cevaplarını buradan bulabilirsiniz.

Doğum Tarihi: 05.03.1986

Nereli: Ağrı

Kaç Yaşında: 34

Boyu Kaç: 1.85 cm

Kilosu: 69 kg

Burcu: Balık

Mesleği: Sporcu, Boksör

Adem Kılıççı Biyografisi

Aile Hayatı:

Adem Kılıççı, 5 Mart 1986 yılında Ağrı'da doğmuştur. Ailesine çok düşkün olduğunu sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflardan biliyoruz. Annesi ev hanımı ve babası Necati Kılıççı, Adem'in çocukluktan itibaren almış olduğu eğitimleri, yapmış olduğu çalışmaları her zaman desteklemişlerdir. Ağrı'da yaşayan ailesi Antalya'ya taşınmıştır. Beş kardeştirler, iki kız kardeşi Ayşe Kılıççı ve Duygu Kılıççı (Temizkalp),bir abisi Engin Kılıççı (Beden Eğitimi Öğretmeni),bir de erkek kardeşi Taner Kılıççı (Antalya Hava Alanında Görevli)'dır. Abisi Engin ile erkek kardeşi Taner evli çocukları vardır. Kız kardeşi Duygu, 2017 yılının Mayıs ayın da evlendi. Ana okulu öğretmenliği yapıyor. Diğer kız kardeşi Ayşe'de 2017 yılında evlendi. Annesi, babası Antalya’da geçimlerini sağlıyorlar ve orada yaşıyorlar. Toplum tarafından sevilen ailedirler.

Eğitimi:

Adem Kılıççı, ilk ve orta okul öğrenimini Ağrı'da tamamladıktan sonra 2000 yılında boksa başlamıştır. Liseyi de bitirdikten sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Kadıköy Gözcübaba İmam Hatip Lisesi’nde beden eğitimi öğretmeni olan Adem Kılıççı, bokstan dolayı öğretmenlik yapamadığını, öğrencilerinin de şikayet edip, üzüldüğünü dile getirmiştir.

Özel Hayatı :

Adem Kılıççı’nın özel hayatına baktığımızda evli değil, bekardır. Çocuğu da yoktur. Hiç uzun süren bir ilişkisi olmamıştır. Survivor 2017 de yarışan arkadaşı SabriyeŞengül ile aşk yaşadıklarına dair söylentiler çıkmıştı. Adem Kılıççı, yakın arkadaş olduklarını ama sevgili olmadıklarını söylemişti.

Daha sonra Survivor 2017 de yarışan TuğçeMelisDemir ile samimi fotoğraf paylaştı. Bu paylaşımlarından sebep sevgili oldukları düşünüldü. İki taraftan da bir doğrulama veya yalanlama gelmedi. Sessiz kalan çift bu konuyla ilgili açıklama yapmamıştır.

Adem Kılıççı’nın adını “Kısmetse Olur” programından tanıdığımız Gözde Deniz ile duyduk. Sosyal Medya üzerinden paylaştığı fotoğraflardan samimiyetleri anlaşılıyor. Beraber olduklarını dair bir açıklama gelmedi. Adem Kılıççı’nın sosyal medya hesabında sevgililerine ait hiçbir fotoğraf yoktur. Adlarını duyduğumuz bayanların hesabından paylaşılan fotoğraflardır.

2017 yılının Aralık ayında da Ayten İsgenderli ( Memleketi Azerbaycan-Bakü) ile aşk yaşadığını belirtmiştir. Nişantaşı'nda ki bir mekanda beraber görülen ikili magazin ekiplerine yakalanınca aşkları çekilen fotoğraflarla ispatlanmış oldu. Daha sonra aralık ayının sonunda kendi sosyal medya hesabında ailesinin fotoğrafının altına şu sözleri paylaşmıştır:

“Ailesiyle zaman geçirmeyen bir Erkek asla gerçek bir erkek olamaz. Benim hayatımdaki tüm başarılarımın baş mimarı ve duacıları Annem ve Babamdır. Onlarla zaman değil, ömür geçirsem yetmez. #aile #babam #annem #mutluluk-Ayten İsgenderli İle”

Kariyeri:

Adem Kılıççı, 2006 yılına kadar Ankara TSE Takımı adına boks yapmıştır. Ankara TSE’de Türkiye Şampiyonu olup, Antalya‘da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası’nda Gümüş Madalya almıştır. 2006 yılında İstanbul’a gelerek, Fenerbahçe Boks Kulübü Üyesi olmuştur. Adem Kılıççı'ya bu spora nasıl başladığı sorulduğunda şöyle; “Ağrı’da 1999 yılının sonunda 2000’in başında başladım bu spora. Küçük çocukların her zaman bu tür sporlara merakı vardır. Ama futbol gibi çok yaygın bir spor olmadığı için her çocuk ilgilenemiyor. Aslında hemen hemen her çocuk o yaşlarda boksu merak eder çünkü güçlü olmayı, iyi dövüşebilmeyi isterler. Ben de o dönemlerde öyle düşündüm ve bu sporu merak ettim. Bizim mahallede de boksa giden biri vardı onun vesilesiyle boksa başladım” açıklama yapmıştır.

Adem Kılıççı’nın Fenerbahçe Boks Kulübü ile ilgili de şöyle bir açıklaması vardır: “Ben Fenerbahçe’ye gelmeden önce Ankara TSE Takımı adına boks yapıyordum. Ankara TSE’de Türkiye Şampiyonu olduktan sonra 2006 yılında beni Fenerbahçe istedi. O tarihten itibaren de Fenerbahçe için mücadele ediyorum. Ben iyi bir Fenerbahçeliyim ve Fenerbahçe’de olduğum için de çok mutluyum. Zaten boksu Fenerbahçe’de bırakmak istiyorum. Aklımda başka bir kulüp yok.”

Adem Kılıççı, maça çıkmadan önce “Allah’ım ne bana ne de rakibime bir sakatlık yaşatma. Temiz bir maç olsun. Rakibim de ben de sakatlanmayayım ama ben kazanayım” diye dua ederim, demiştir.

Fenerbahçe Boks Şubesi’nin üyesi olan AdemKılıççı Şikago’nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası’nda Bronz Madalya kazandı.

2008 Yaz Olimpiyatlarında ilk turda elendi. 2012 yılında Londra Olimpiyat Oyunları’nda ise Çeyrek finalde yenilerek elendi.

AdemKılıççı, 2015 yılında Dünya Boks Birliği (AIBA) tarafından düzenlenen AIBA Profesyonel Boks (APB) müsabakalarında 75 kiloda Dünya Şampiyonu oldu. 2016 yılında yapılan unvan koruma maçında Rus rakibi Artem Chebotarev’e hakem kararıyla kaybetti.

Adem Kılıççı, 21 Ocak 2017 tarihinde Dominik’de Acun Ilıcalı‘nın sunduğu Tv8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Survivor 2017 yarışmasına katıldı. Survivor 2017 yarışmasında ünlüler takımında: İlhan Mansız, Furkan Kızılay, Serhat Akın,Seda Demir, Berna Öztürk, Tarık Mengüç, Çılgın Sedat, Sema Apak, Pınar Saka, Adem Kılıççı, Şahika Ercümen, Sabriye Şengül, Fatih Hürkan vardı. Survivor 2017 yarışmasında gönüllüler takımında ise: Eser West, Ogeday Girişken, Volkan Çetinkaya, Gökhan Gözükan, Tuğçe Melis Demir, Fulya Şahin, Denisa, Elif Şadoğlu, Burçak Tuncer, Berna Keklikler, Erdi Ünver, Anıl Karakurt, Sadin Bakır, Yiğit İzik vardı.

22 Haziran 2017 tarihinde Kıbrıs’ta yapılan final gecesinde OdegayGirişken ile finale kalan Adem Kılıççı, SMS sonuçları için heyecanla bekliyorlardı. SMS Oylama sonucuna göre en çok oyu alan Ogeday Girişken oldu. Böylelikle Survivor 2017 birincisi, şampiyonu oldu.

Adem Kılıççı, daha sonra TV8,5 kanalında yayınlanan BoxunYıldızları yarışmasında yorumculuk yapmıştır.

Survivor 2018 All Star Ünlülerde yarışan Adem Kılıççı’nın performansları heyecanla beklenip, ilgiyle izlenmektedir.