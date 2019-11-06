Adet sancısından kurtulma yolları

Adet sancısı adet kanaması ile başlayan ve menstrüasyon sonrası gerileyen kasık ağrısıdır. Adet sancısı denildiğinde akla gelen ilk şey kadınların ayda bir kere yaşadığı zorlu bir süreç oluşudur. Her kadın adet döneminde sancı çekmez bu süreci sancısız çeken kadınlar da vardır. Fiziksel zorluğun yanında ruhsal durumları da etkileyen adet sancısı ilaçlar kullanarak da kurtulabilirsiniz fakat ilaç kullanımı bu dönemde çok tercih edilmemektedir. Bunun yerine evde kendinizin hazırlayabileceğiniz birçok neden vardır. Bugünkü haberimizde sizler için derlemiş olduğumuz konu Adet sancısından kurtulmanın yollarını baz aldık.

Adet sancısından kurtulmanın yolları;

Öncelikle beslenme düzenine dikkat etmemiz gerekir. Düzenli beslenmenin yanında düzenli uyku da bu süreçte çok önemlidir ve adet sancısını azaltacaktır. Sıcak duş almak, masaj yapmak yine adet sancısına iyi gelecektir.