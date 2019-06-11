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Adı ve internet sitesi değişti!

Garanti Bankası bugünden itibaren “Garanti BBVA” ismini kullanmaya başladı. Bankanın internet sitesinin adresi de değişti. www.garanti.com.tr olan alan adı, www.garantibbva.com.tr oldu. Eski adres de yeni adrese yönlendirildi ancak sabah saatlerinde bankanın internet sitesine girmek isteyerler, kötü bir sürpriz ile karşılaştı. Google’ın internet tarayıcısı Chrome isim değişikliği ve alan adı yönlendirmesini “phishing” (oltalama) saldırısı olarak değerlendirdi ve kullanıcılara ‘sitenin tehlikeli olabileceği’ uyarısı yaptı. Tarayıcının yanı sıra internet güvenliği yazılımları da değişikliği tehdit unsuru olarak algılayınca, kullanıcılar bir süre Garanti Bankası’nın internet sitesine giremedi

Garanti

Garanti Bankası’nın bugünden itibaren “Garanti BBVA” ismini kullanmaya başlaması kapsamında, bankanın internet sitesinin adresi de değişti. Bu kapsamda, bankanın www.garanti.com.tr olan alan adı, www.garantibbva.com.tr olarak yenilendi ve eski adres de yeni adrese yönlendirildi. Ancak sabah saatlerinde bankanın internet sitesine girmek isteyen kullanıcılar, kötü bir sürpriz ile karşılaştı. Google’ın internet tarayıcısı Chrome yapılan bu isim değişikliği ve alan adı yönlendirmesini “phishing” (oltalama) saldırısı olarak değerlendirince, bankanın internet sitesine girmek isteyen kullanıcılar, ‘sitenin tehlikeli olabileceği konusunda’ bir uyarı ile karşılaştı.

 

Tarayıcının yanısıra internet güvenliği için yazılım kullanılan yazılımlar da değişikliği kötü niyetli bir tehdit unsuru olarak algılayınca, kullanıcılar bir süre Garanti Bankası’nın internet sitesine giremedi.

 

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ BELİRLİ ŞUBELERLE BAŞLAYACAK

Bankadan yapılan açıklamada yeni ismin şubelerde kullanımının belirli sayıda şubeyle başlayacağı ve zaman içinde yaygınlaştırılacağı kaydedildi. Twitter dışındaki sosyal medya hesaplarının da Garanti BBVA olarak değiştiği belirtildi. Bankanın Twitter: @garantiyesor ismi değişmedi.

GARANTİ BBVA İSMİ KULLANILMAYA BAŞLANDI

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamada bugünden itibaren Garanti BBVA isminin kullanılmaya başlandığı belirtildi ve sorular için şube ya da bankanın müşteri iletişim merkeziyle iletişime geçilmesi önerildi.

Açıklamada "9 yıldır bünyesinde bulunduğumuz BBVA Grubu'nun tüm dünyada uyguladığı dijital dönüşüm stratejisi kapsamında, BBVA'nın global marka gücünü Garanti marka ve logosunun yanına ekliyor ve bugünden itibaren Garanti BBVA ismini kullanmaya başlıyoruz. Sorularınız olursa şubelerimiz ya da Müşteri İletişim Merkezimizle iletişime geçebilirsiniz.  Garanti BBVA olarak her zaman olduğu gibi bundan sonra da, ülkemiz ekonomisine değer katmaya ve çağın fırsatlarını herkese sunmak için çalışmaya devam edeceğiz" denildi.

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