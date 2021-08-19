Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu.
Buna göre, farklı mahallelerdeki 78 ev karantinaya alındı.
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