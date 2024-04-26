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        İsias Otel davasını izlemeye gelen KKTC Başbakanı Üstel: Çocuklarımızı unutmadık, unutturmayacağız (2)

        CHP'LİGÖKÇEN: İSİAS DAVASI HAKİKAT MÜCADELESİDİRAdıyaman'da aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) voleybol turnuvası için gelen sporcuların da bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel'e ilişkin davayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen de takip ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 14:08 Güncelleme: 26.04.2024 - 14:10
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        İsias Otel davasını izlemeye gelen KKTC Başbakanı Üstel: Çocuklarımızı unutmadık, unutturmayacağız (2)
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        CHP'LİGÖKÇEN: İSİAS DAVASI HAKİKAT MÜCADELESİDİR

        Adıyaman'da aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) voleybol turnuvası için gelen sporcuların da bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel'e ilişkin davayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen de takip ediyor.

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, davayı önemsediklerini ifade etti. İsias Otel davasının sadece otelde hayatını kaybedenlerin ailelerinin ötesinde milyonların takip ettiği bir dava olduğunu belirterek, "Sadece orada geleceği çok parlak olan zeki, başarılı çocukların ölmesi, ailelerinin gözyaşlarının silinmesi için değil ama aynı zamanda o zor zamanlarda, zor günlerde yakınlarını kaybeden herkesin gözünde bu devletin adaleti sağlayabileceğine olan inancının tesis edilmesi için önemlidir. Bizler için İsias Otel davası aslında hakikat mücadelesidir. Gerçeklik ne ise kimin sorumluluğu varsa bu sorumluluğun ortaya çıkması ve hesap verebilmesi için önemlidir. Bizler CHP olarak İsias Otel davasını takip etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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