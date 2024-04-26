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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen, İsias Oteli davasına ilişkin konuştu:

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan, 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin davayı yakından takip ettiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 14:08 Güncelleme: 26.04.2024 - 14:08
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen, İsias Oteli davasına ilişkin konuştu:
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        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan, 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin davayı yakından takip ettiklerini söyledi.

        Beraberindeki heyetle İsias Oteli davasının ikinci duruşması için kente gelen Gökçen, Adıyaman Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi.

        CHP olarak İsias Oteli davasını takip ettiklerini dile getiren Gökçen, şöyle konuştu:

        "Bu dava yalnızca İsias Otel'de hayatını kaybedenler ve ailelerinin değil, aynı zamanda milyonların gözünün üstünde olduğu bir davadır. Şu yüzden önemlidir bizler için. Sadece orada geleceği çok parlak olan, çok zeki, başarılı çocukların ölmesi, çok başarılı çocukların ailelerinin gözyaşlarının silinmesi için değil; ama aynı zamanda o zor zamanlarda, günlerde, yakınlarını kaybeden herkesin gözünde bu devletin adaleti sağlayabileceğine olan inancının tesis edilmesi için önemlidir.

        İsias Oteli davası aslında hakikat mücadelesidir. Gerçeklik neyse kimin sorumluluğu varsa bu sorumluluğun ortaya çıkması için, bu sorumluluk ortaya çıktıktan sonra da sorumluların yargı önünde hesap verebilmesi içindir. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak davayı Adıyaman'da takip etmeye devam edeceğiz. Bu davayı yalnızca tekil bir dava olarak görmediğimizi, bu davanın sonucunun başka davalara emsal olabileceğini düşündüğümüzü sizlere ifade etmek istiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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