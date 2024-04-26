Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
M.D. yönetimindeki 02 LD 629 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolu Sanayi Kavşağı'nda M.A. idaresindeki 02 KR 357 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 5 kişi, ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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