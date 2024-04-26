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        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 15:27 Güncelleme: 26.04.2024 - 15:33
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        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        M.D. yönetimindeki 02 LD 629 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolu Sanayi Kavşağı'nda M.A. idaresindeki 02 KR 357 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 5 kişi, ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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