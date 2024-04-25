Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde durumundan şüphelendiği H.K, S.G, Y.K'yı durdurdu.
Ekipler şüphelilerin üst aramasında 459,15 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerden H.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, S.G ve Y.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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