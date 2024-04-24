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        Haberler Dünya İspanya Başbakanı Sanchez, eşiyle ilgili suçlamadan dolayı istifa etmeyi düşünüyor

        İspanya Başbakanı Sanchez, eşiyle ilgili suçlamadan dolayı istifa etmeyi düşünüyor

        İspanya'da aşırı sağcı "Temiz Eller" adlı sendikanın, Başbakan Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez hakkında yaptığı suç duyurusu gündeme oturdu. Sanchez ise bu iddiaların ardından istifa etmeyi düşündüğünü söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 21:48 Güncelleme: 24.04.2024 - 21:50
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        İspanya Başbakanı Sanchez'den istifa sinyali
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        İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, eşi Begona Gomez hakkında iş dünyasına etki yaptığı ve yolsuzluğa karıştığı iddialarından sonra görevde kalıp kalmamayı düşünmek için kamuya açık tüm siyasi gündemini bir süreliğine iptal ettiğini açıkladı.

        Aşırı sağcı sempatizanı "Temiz Eller" adlı sendikanın suç duyurusunun ardından, eşi Begona Gomez ile ilgili, nüfuzunu kullanarak bazı iş çevrelerine etki yapmak ve yolsuzluk iddialarıyla Madrid'deki bir mahkeme hakiminin gizli bir soruşturma başlattığının ortaya çıkmasından sonra Sanchez, görevinden ayrılmayı düşündüğünü duyurdu.

        Sanchez, X hesabından yaptığı ve "Vatandaşa mektup" başlığını attığı dört sayfalık açıklamada, muhalefetteki sağ ve aşırı sağ partileri, ülke gerçeğinden çok uzak kalmak, seçim yenilgisini kabul etmemek, meşru hükümete saygı göstermemek ve karikatürü andıran iddialar ortaya atarak, çamur makinesi gibi sürekli kendisine ve etrafındakilere iftira atmakla suçladı.

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        "Hükümetin başında devam mı etsem, yoksa bu yüksek onurdan vazgeçsem mi? Buna değer mi sorusunu acilen yanıtlamam gerekiyor." diyen Sanchez, kamuya açık tüm görüşmelerini bir süreliğine iptal ettiğini ve düşünmesi gerektiğini söyledi.

        İspanya'da hem siyasette hem de basında "sürpriz" olarak yorumlanan kararında Sanchez, 29 Nisan'da kamuoyunun karşısına çıkarak kararını açıklayan bir basın toplantısı yapacağını belirtti.

        Sanchez, siyasi sorumluluğu, kamu hizmeti görevi olduğunu, hiçbir zaman görev ve sorumluluktan kaçmadığını, ülkesini sevdiğini ve ileriye götürmek istediğini vurguladı.

        Sanchez, bugün Meclis genel kurulundaki bir oturumda muhalefetten gelen sorular üzerine, "Eşim hakkındaki suçlamalara rağmen ülkemde yargıya güvenmeye devam ediyorum." demişti.

        Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) lideri olan 52 yaşındaki Sanchez, 2018-2019, 2020-2023 ve son olarak Kasım 2023'te kurulan azınlık sol koalisyon hükümetle üç dönemdir art arda başbakanlık görevini yürütüyor.

        Temiz Eller sendikası 5 Nisan'da Gomez hakkında yaptığı suç duyurusunda, Gomez'in eşinin başbakan (Sanchez) olmasından dolayı nüfuzunu bazı iş çevrelerinde kullandığını ve yolsuzluklara karıştığını iddia etmişti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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