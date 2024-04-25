Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde dün gece saatlerinde, yürekleri yakan bir olay meydana geldi.

EVDEN ÇIKAN AHMET KAYBOLDU

AA'da yer alan habere ve alınan bilgiye göre, ilçe kırsalında bulunan Sultantepe Mahallesi'ndeki evlerinden çıktıktan sonra kaybolan Ahmet Karataş (5) için arama çalışması başlatıldı.

EKİPLER BULMAK İÇİN SEFERBER OLDU

İlçe Jandarma Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını mahalle yakınlarında geçen sulama kanalında yoğunlaştırdı.

SULAMA KANALINDA CANSIZ BULUNDU

Mahalle sakinlerinin de destek verdiği çalışma sonucu, dalgıçlarla kanalda yapılan detaylı aramada Karataş’ın cansız bedeni bulundu. Küçük çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.