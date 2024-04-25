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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Ahmet 5 yaşındaydı... Evden çıktı... Büyük acı!

        Ahmet 5 yaşındaydı... Evden çıktı... Büyük acı!

        Şanlıurfa'da, kaybolan 5 yaşındaki Ahmet Karataş'ı bulmak için İlçe Jandarma Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tam bir seferberlik başlattı. Küçük çocuk, dalgıçlarla yapılan aramada, mahalle yakınından geçen sulama kanalında cansız halde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 08:05 Güncelleme: 25.04.2024 - 08:05
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        Ahmet 5 yaşındaydı... Evden çıktı... Büyük acı!
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        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde dün gece saatlerinde, yürekleri yakan bir olay meydana geldi.

        EVDEN ÇIKAN AHMET KAYBOLDU

        AA'da yer alan habere ve alınan bilgiye göre, ilçe kırsalında bulunan Sultantepe Mahallesi'ndeki evlerinden çıktıktan sonra kaybolan Ahmet Karataş (5) için arama çalışması başlatıldı.

        EKİPLER BULMAK İÇİN SEFERBER OLDU

        İlçe Jandarma Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını mahalle yakınlarında geçen sulama kanalında yoğunlaştırdı.

        SULAMA KANALINDA CANSIZ BULUNDU

        Mahalle sakinlerinin de destek verdiği çalışma sonucu, dalgıçlarla kanalda yapılan detaylı aramada Karataş’ın cansız bedeni bulundu. Küçük çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Şanlıurfa
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