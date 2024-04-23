Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 9 tutuklama
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 26 zanlıdan 9'u tutuklandı.
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 26 zanlıdan 9'u tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 Şubat-20 Nisan arasında düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda 82,89 gram esrar, 518 gram sentetik uyuşturucu, 70 kök Hint keneviri, 50 gram kenevir tohumu, 27 uyuşturucu hap, 10 gram eroin, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, 6 ruhsatsız silah, 12 mermi, 1 hassas terazi ele geçirdi.
Operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı.
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