Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da iki farklı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Adıyaman'da iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 18:40 Güncelleme: 22.04.2024 - 18:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da iki farklı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'da iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Z.M. idaresindeki 02 ADR 812 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Eğriçay Köprüsü yakınlarında, A.A. idaresindeki 02 ABY 106 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada motosikletteki R.C. yaralandı.

        Atatürk Caddesi'nde ise F.T. idaresindeki 02 ADE 044 plakalı motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan Z.K'ye çarptı.

        Kazada Z.K yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        Çocuklar Meclis Genel Kurulu'nda
        Çocuklar Meclis Genel Kurulu'nda
        Dursun Özbek'ten TFF seçimleri için flaş açıklama
        Dursun Özbek'ten TFF seçimleri için flaş açıklama
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Eşini ve 2 çocuğunu rehin alan firari böyle yakalandı
        Eşini ve 2 çocuğunu rehin alan firari böyle yakalandı
        Yanan konteynerde cesedi bulunmuştu! Yasak aşk iddiası!
        Yanan konteynerde cesedi bulunmuştu! Yasak aşk iddiası!
        Satışların yüzde 72'si 3 markadan
        Satışların yüzde 72'si 3 markadan
        Tatlıses'ten oğluna gönderme
        Tatlıses'ten oğluna gönderme
        "70 kurye benim evime geldi!"
        "70 kurye benim evime geldi!"
        Almanya Cumhurbaşkanı İstanbul'da
        Almanya Cumhurbaşkanı İstanbul'da
        Emirates CEO'sundan özür mesajı: 30 binden fazla bagajın sahibi aranıyor
        Emirates CEO'sundan özür mesajı: 30 binden fazla bagajın sahibi aranıyor
        Kaza yaptı! Bütün gece otomobilinde bekledi
        Kaza yaptı! Bütün gece otomobilinde bekledi
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        Dünya Günü nedir?
        Dünya Günü nedir?
        Uzmanlar endişeli araştırmalar ürkütücü! O tehlike her yerde
        Uzmanlar endişeli araştırmalar ürkütücü! O tehlike her yerde
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Cem Yılmaz isyan etti
        Cem Yılmaz isyan etti
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
        Adıyaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
        Adıyaman'daki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Adıyaman'daki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Adıyaman'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Adıyaman'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Adıyaman'da polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü yakalandı
        Adıyaman'da polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü yakalandı
        Adıyaman'da ruhsatsız tabanca bulunduran şüpheli gözaltına alındı
        Adıyaman'da ruhsatsız tabanca bulunduran şüpheli gözaltına alındı