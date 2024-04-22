Adıyaman'da iki farklı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Adıyaman'da iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Adıyaman'da iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Z.M. idaresindeki 02 ADR 812 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Eğriçay Köprüsü yakınlarında, A.A. idaresindeki 02 ABY 106 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosikletteki R.C. yaralandı.
Atatürk Caddesi'nde ise F.T. idaresindeki 02 ADE 044 plakalı motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan Z.K'ye çarptı.
Kazada Z.K yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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