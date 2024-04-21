Adıyaman'da ruhsatsız tabanca bulunduran şüpheli gözaltına alındı
Adıyaman'da üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'da üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri kent merkezinde şok uygulama gerçekleştirdi.
Ekipler, bu kapsamda durumundan şüphelendiği A.M.Ö'yü durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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