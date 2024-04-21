Hastane tuvaletinde gizli kamera skandalı

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir skandal yaşandı.

Skandal, bir hemşirenin hastanenin tuvaletine bırakılmış olan çantayı fark etmesiyle ortaya çıktı.

SORGUSUNDA İTİRAF ETTTİ

Engelli olduğu belirlenen şüpheli T.Ö. (52) gözaltına alındı. T.Ö. ifadesinde sağlık sorunları nedeniyle hastaneye sıkça gittiğini, telefon kamerasını kullanarak oluşturulan düzeneği kendisinin hazırladığını ve yaklaşık 3-4 yıldır zaman zaman bu tarz görüntüler kaydettiğini itiraf etti. İfadesinde bu durumun kendisinde bir tür rahatsızlık hali olduğunu söyleyen T.Ö., kayda aldığı görüntüleri daha sonra imha ettiği yönünde savunma yaptı.