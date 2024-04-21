Hastane tuvaletinde gizli kamera skandalı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, bedensel engelli bir kişinin çanta içine yerleştirdiği gizli kamera düzeneğiyle Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tuvaletinde yıllarca görüntü kaydettiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir skandal yaşandı.
Skandal, bir hemşirenin hastanenin tuvaletine bırakılmış olan çantayı fark etmesiyle ortaya çıktı.
HEMŞİRE ORTAYA ÇIKARDI
Hemşirenin ihbarı üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, içinde gizli kamera düzeneği bulunan çantayı tuvalete bırakan kişinin kimliğini tespit etti.
SORGUSUNDA İTİRAF ETTTİ
Engelli olduğu belirlenen şüpheli T.Ö. (52) gözaltına alındı. T.Ö. ifadesinde sağlık sorunları nedeniyle hastaneye sıkça gittiğini, telefon kamerasını kullanarak oluşturulan düzeneği kendisinin hazırladığını ve yaklaşık 3-4 yıldır zaman zaman bu tarz görüntüler kaydettiğini itiraf etti. İfadesinde bu durumun kendisinde bir tür rahatsızlık hali olduğunu söyleyen T.Ö., kayda aldığı görüntüleri daha sonra imha ettiği yönünde savunma yaptı.
TUTUKLANDI
T.Ö., sorgusunun ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.