Sevgilisinin önünde küçük düşünce kurşun yağdırdı

Edinilen bilgiye göre, semtte oturan bir kızla sevgili olan 20 yaşındaki Emircan A. geçtiğimiz günlerde kız arkadaşını evinden aldı. Bir süre sonra sevgilisini evine bırakan genç, bu sırada motosikletiyle sokakta ara gaz vererek gürültü yaptı. Gürültüden rahatsız olan bina sakinleri ise iddiaya göre Emircan A.'ya hakaret edip, kovdu.