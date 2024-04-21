Sevgilisinin önünde küçük düşünce kurşun yağdırdı
İstanbul Beyoğlu'nda sevgilisini evine bırakan genç, motosikletiyle sokakta gürültü yapınca bina sakinlerinin tepkisi ile karşılaştı. Sevgilisinin önünde küçük düşürüldüğünü öne süren genç ertesi sabah binaya kurşun yağdırdı. O anlar güvenlik kameralarıyla kaydedilirken mahalleliye korku salan genç tutuklandı.
Beyoğlu'nda yine filmleri aratmayan bir olay yaşandı. Olay, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 06.00 sıralarında Hacıahmet Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, semtte oturan bir kızla sevgili olan 20 yaşındaki Emircan A. geçtiğimiz günlerde kız arkadaşını evinden aldı. Bir süre sonra sevgilisini evine bırakan genç, bu sırada motosikletiyle sokakta ara gaz vererek gürültü yaptı. Gürültüden rahatsız olan bina sakinleri ise iddiaya göre Emircan A.'ya hakaret edip, kovdu.
MAHALLEDEN KOVULUNCA ATEŞ AÇTI
Yaşananları kendisine yediremeyen Emircan A. ertesi gün sabaha karşı bir arkadaşını da yanına alarak motosikletle sokağa geldi. Emircan A. silahını çıkartarak binaya 7 el ateş etti. Saldırgan motosikletle kaçarken, neye uğradığını şaşıran bina sakinleri korku ve panik yaşadı.
Saldırı anı ise güvenlik kameralarıyla kaydedildi.
SALDIRGAN SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
Olayın ardından ihbar üzerine gelen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, motosikletliyi tespit etti. Güzergah üzerindeki kameraları tek tek inceleyen polis, saldırganın olaydan sonra Şişli Okmeydanı semti Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'ne gittiğini belirledi. Plaka sorgusunu yapan ekipler, motosikletin emniyette 12 farklı suçtan kaydı bulunan Emircan A.'nın olduğunu buldu.
TUTUKLANDI
Eve operasyon düzenleyen polis, Emircan A.'yı kıskıvrak yakaladı. Evde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ile kask ele geçilirdi. Gözaltına alınan Emircan A., çıkarıldığı mahkemece "mala zarar verme" ve "Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"SEVGİLİMİN ÖNÜNDE BENİ KÜÇÜK DÜŞÜRDÜLER"
Saldırgan Emircan A. ifadesinde, kız arkadaşını eve bırakırken motosikleti ses çıkarttığı için binadakilerin kendisine küfür ve hakaret ederek kendisini kovduğunu, sevgilisinin gözünde küçük düştüğü için yaşananları gururuna yediremediği, bu yüzden de binaya ateş açtığını söyledi.