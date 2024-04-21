SPICE GIRLS YENİDEN BİR ARADA

Victoria Beckham'ın Spice Girls yıllarından grup arkadaşları Mel B olarak tanınan Melanie Brown, Mel C olarak bilinen Melanie Chisholm, Emma Bunton ve Geri Halliwell doğum gününde hazır bulundu. Grup üyeleri, partide eski günlerdeki gibi sahne alarak ünlü 'Stop' şarkısını söyledi. Victoria Beckham da arkadaşlarına eşlik ederken, David Beckham bu anları sosyal medya sayfasından paylaştı.