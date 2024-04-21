Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan David Beckham karısı Victoria'yı sırtında taşıdı - Magazin haberleri

        David Beckham eşi Victoria'yı sırtında taşıdı

        Victoria Beckham için Tom Cruise'dan Salma Hayek'e, Spice Girls üyelerinden Eva Longoria'ya kadar yıldızlarla dolu bir doğum günü partisi düzenleyen David Beckham, gecenin sonunda eşini sırtında taşıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2024 - 14:09 Güncelleme: 21.04.2024 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        David Beckham, karısı Victoria'yı sırtında taşıyacak kadar seviyor... Bunu, Victoria Beckham'ın 50'nci yaş günü partisi çıkışında gösterdi.

        2

        48 yaşındaki emekli İngiliz futbolcu, Londra'da düzenlediği yıldızlarla dolu özel partide, spor yaparken ayağını inciten eşini arabaya kadar sırtında taşıdı.

        3

        Victoria Beckham, parti girişinde iki koltuk değneğiyle görüntülense de parti çıkışında değneklere ihtiyaç duymadı.

        4

        İkili, otomobilin içinde birbirlerine sarılırken görüldü. Gülmeden poz vermeyi tarz olarak benimseyen Victoria Beckham'ın bu kez gülerken fotoğrafları çekildi.

        5

        Beckham çiftinin çocukları Brooklyn (25), Romeo (21), Cruz (19) ve Harper'ın (12) da katıldığı doğum günü kutlaması, adeta bir yıldızlar geçidiydi.

        6

        SPICE GIRLS YENİDEN BİR ARADA

        Victoria Beckham'ın Spice Girls yıllarından grup arkadaşları Mel B olarak tanınan Melanie Brown, Mel C olarak bilinen Melanie Chisholm, Emma Bunton ve Geri Halliwell doğum gününde hazır bulundu. Grup üyeleri, partide eski günlerdeki gibi sahne alarak ünlü 'Stop' şarkısını söyledi. Victoria Beckham da arkadaşlarına eşlik ederken, David Beckham bu anları sosyal medya sayfasından paylaştı.

        7

        Gecenin katılımcıları arasında en dikkat çekeni ünlü Hollywood yıldızı Tom Cruise oldu.

        8

        Victoria Beckham'ın yakın arkadaşı oyuncu Eva Longoria, dostunu doğum gününde yalnız bırakmadı.

        9

        Meksikalı ünlü oyuncu Salma Hayek, partiye eşi Francois-Henri Pinault ile katıldı.

        10

        Marc Anthony ile eşi Nadia Ferreira da doğum günü kutlamasının davetlileri arasındaydı.

        11

        Jason Statham ile Guy Ritchie de Beckham çiftinin kutlamasına katıldı.

        #Victoria Beckham
        #David Backham
        #doğum günü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tokat'taki depremde kaplıca suyunun sıcaklığı arttı!
        Tokat'taki depremde kaplıca suyunun sıcaklığı arttı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret
        "Türk havacılık sektörü Avrupalı rakiplerini geçiyor"
        "Türk havacılık sektörü Avrupalı rakiplerini geçiyor"
        Polisi tehdit edip silah çeken belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı
        Polisi tehdit edip silah çeken belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı
        Hasan Arat, Habertürk'e konuştu!
        Hasan Arat, Habertürk'e konuştu!
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        "Annem hesabını soracak"
        "Annem hesabını soracak"
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        OtoTekno Habertürk TV'de bugün başlıyor
        OtoTekno Habertürk TV'de bugün başlıyor
        TCMB Başkanı Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
        TCMB Başkanı Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        İki kent için kritik sağanak ikazı!
        İki kent için kritik sağanak ikazı!
        Buruk'un ilk 11'i!
        Buruk'un ilk 11'i!
        Bizim de Dormen'imiz var
        Bizim de Dormen'imiz var
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifası için yine sokaklarda
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifası için yine sokaklarda
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!