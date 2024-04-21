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        Haberler Dünya 12 yıl sonra ilk kez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret

        12 yıl sonra ilk kez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret

        Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl sonra ilk kez Irak'a resmi ziyarette bulunacak. Yarın Irak'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bağdat ve Erbil'i ziyaret etmesi bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2024 - 13:19 Güncelleme: 21.04.2024 - 13:21
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son 2012'de başbakanlığı döneminde gittiği Irak'a 12 yıl sonra ilk kez yarın gidecek.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaretinin başlıca gündemi terörle mücadele olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bağdat'ın yanı sıra Erbil'i de ziyaret edecek.

        Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı ve Irak Başbakanı ile görüşmeler yapacağını belirten Erdoğan, "Irak ziyaretimiz aslında ertelenen bir ziyaretti. Seçim sonrası diye planladık ve şimdi seçim de bitti ve Irak'a olan bu ziyaretimizi inşallah gerçekleştireceğiz. Günübirlik bir ziyaret, önce Bağdat, Bağdat'taki Sayın Cumhurbaşkanıyla ve Başbakanla yapacağımız görüşmelerden sonra oradan bir de Erbil ziyareti gerçekleşeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyarete ilişkin, "Erbil'de de Kuzey Irak sorunlarını, aynı zamanda merkezi yönetimle ilgili sorunları görüşme fırsatımız olacak. Bu tabii aynı zamanda da Irak-Türkiye ilişkilerini genelleme çatısı altında ele alacağımız konular olacak" demişti.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Irak
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