Adıyaman'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
Adıyaman'da motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Adıyaman’da motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Yiğit Y. idaresindeki 02 AEC 980 plakalı motosiklet, Kapcami Mahallesi19 Mayıs Caddesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak devrildi.
Kazada sürücüyle motosikletteki Hasan Talha K. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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