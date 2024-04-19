Adıyaman Valisi Varol, Çelikhan ilçesinde temaslarda bulundu

Yapımı devam eden çalışmaları da inceleyen Varol, yetkililerden bilgi aldı.

Burada esnaf ve depremzedelerle bir araya gelen Varol, sohbet edip taleplerini dinledi.

Vali Varol, ilçede devam eden kalıcı afet konutları, geçici yaşam merkezini, çarşıyı ziyaret etti.

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