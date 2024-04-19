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        Adıyaman Valisi Varol, Çelikhan ilçesinde temaslarda bulundu

        Adıyaman Valisi Osman Varol, Çelikhan ilçesinde çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 12:25 Güncelleme: 19.04.2024 - 12:29
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        Adıyaman Valisi Varol, Çelikhan ilçesinde temaslarda bulundu
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        Adıyaman Valisi Osman Varol, Çelikhan ilçesinde çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu.

        Vali Varol, ilçede devam eden kalıcı afet konutları, geçici yaşam merkezini, çarşıyı ziyaret etti.

        Burada esnaf ve depremzedelerle bir araya gelen Varol, sohbet edip taleplerini dinledi.

        Yapımı devam eden çalışmaları da inceleyen Varol, yetkililerden bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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