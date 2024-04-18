Adıyaman'da sürücü adayının kullandığı otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Adıyaman'da sürücü adayının kullandığı otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Adıyaman'da sürücü adayının kullandığı otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
3. Çevre Yolu'nda direksiyon eğitimi alan sürücü adayı Gülsüm D'nin kullandığı 34 ZT 5541 plakalı otomobille, Berkay B. idaresindeki 32 ADJ 643 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Berkay B. ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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