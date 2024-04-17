Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Fahit Mahallesi'ndeki 2 adresten çeşitli ziynet eşyalarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

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