Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Fahit Mahallesi'ndeki 2 adresten çeşitli ziynet eşyalarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler F.G'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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