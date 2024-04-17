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        Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

        Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 15:37 Güncelleme: 17.04.2024 - 15:37
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        Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
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        Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Fahit Mahallesi'ndeki 2 adresten çeşitli ziynet eşyalarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler F.G'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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