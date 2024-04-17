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        Adıyaman'da iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

        Adıyaman'da iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 10:44 Güncelleme: 17.04.2024 - 10:44
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        Adıyaman'da iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
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        Adıyaman'da iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

        Y.B. idaresindeki 02 AAP 818 plakalı motosiklet, B.P idaresindeki 09 CBR 49 plakalı motosikletle Perre Uygulama Oteli yakınlarında çarpıştı.

        Kazada iki sürücü yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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