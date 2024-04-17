Adıyaman'da iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
Adıyaman'da iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.
Adıyaman'da iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.
Y.B. idaresindeki 02 AAP 818 plakalı motosiklet, B.P idaresindeki 09 CBR 49 plakalı motosikletle Perre Uygulama Oteli yakınlarında çarpıştı.
Kazada iki sürücü yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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