Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri ilçede uyuşturucu satıldığı bilgisi aldı.
Ekipler, ilçe merkezinde S.E'yi durdurdu. Şüphelinin üst aramasında 8,64 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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