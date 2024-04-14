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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 13:56 Güncelleme: 14.04.2024 - 13:56
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri ilçede uyuşturucu satıldığı bilgisi aldı.

        Ekipler, ilçe merkezinde S.E'yi durdurdu. Şüphelinin üst aramasında 8,64 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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