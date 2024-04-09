Adıyaman'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılı kutlandı

İl Emniyet Müdürü Dağdeviren, daha sonra şehit mezarlarını ziyaret etti, kabirlere karanfil bıraktı.

Dağdeviren ve beraberindekiler törenin ardından Vali Osman Varol'u makamında ziyaret etti.

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