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        Adıyaman'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılı kutlandı

        Adıyaman'da Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kapsamında programlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 15:48 Güncelleme: 09.04.2024 - 15:48
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        Adıyaman'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılı kutlandı
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        Adıyaman'da Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kapsamında programlar düzenlendi.

        Valilik bahçesinde gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Dağdeviren ve beraberindekiler törenin ardından Vali Osman Varol'u makamında ziyaret etti.

        İl Emniyet Müdürü Dağdeviren, daha sonra şehit mezarlarını ziyaret etti, kabirlere karanfil bıraktı.

        Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Hafta kapsamında kentteki alışveriş merkezinde kurulan stantta ise vatandaşlara bilgilendirici el broşürleri dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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