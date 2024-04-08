Çelikhan'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü kutlandı

Törene Çelikhan Belediye Başkanı Mahmut Şahin, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Yıldırım ve diğer ilgililer katıldı.

Günün anlam ve önemine ilişkin polis memuru Eda Ulutaş tarafından yapılan konuşmanın ardından tören sona erdi.

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