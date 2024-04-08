Çelikhan'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü kutlandı
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 10 Nisan Polis Haftası törenle kutlandı.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 10 Nisan Polis Haftası törenle kutlandı.
Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk büstüne çelenk sunuldu, saygı duruşunda bunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Günün anlam ve önemine ilişkin polis memuru Eda Ulutaş tarafından yapılan konuşmanın ardından tören sona erdi.
Törene Çelikhan Belediye Başkanı Mahmut Şahin, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Yıldırım ve diğer ilgililer katıldı.
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