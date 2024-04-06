Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda G.Y, A.G. ve Z.A. gözaltına alındı.
Söz konusu adreslerde narkotik dedektör köpeği Cadı'nın da katılımıyla yapılan aramalarda 41 gram sentetik uyuşturucu, 6 uyuşturucu hap ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevek edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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