Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği M.D. ile İ.T.A'yı durdurdu.
Şüphelilerin üzerlerinde 20 gram sentetik uyuşturucu ile 1 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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