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        İsias Oteli davasında tutuklu 5 sanıktan 2'si tahliye edildi

        Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin davada yargılanan 5 tutuklu sanıktan 2'si tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 15:00 Güncelleme: 04.04.2024 - 15:00
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        İsias Oteli davasında tutuklu 5 sanıktan 2'si tahliye edildi
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        Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin davada yargılanan 5 tutuklu sanıktan 2'si tahliye edildi.

        3. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan tutukluluk incelemesinde, tutuklu bulundukları süre ve celse arasında dosyaya giren bilgi ve belgeler dikkate alınan tutuklu sanıklardan otelin sahibi Ahmet Bozkurt'un oğlu Efe Bozkurt ile otelin fenni mesulü inşaat mühendisi Halil Bağcı'nın, "yurt dışı yasağı" ve "haftada bir gün imza atma" şeklindeki adli kontrol şartlarıyla tahliyesine karar verildi.

        Mahkeme heyeti, diğer tutuklu 3 sanığın mevcut halinin devamına hükmetti.

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sporcuların da aralarında yer aldığı 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Oteli'ne ilişkin 5'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması 3 Ocak'ta yapılmıştı. Dava, 26 Nisan'da görülecek ikinci duruşmayla devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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