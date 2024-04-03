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        Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, mazbatasını aldı

        Cumhuriyet Halk Partisinden Adıyaman Belediye Başkanı seçilen Abdurrahman Tutdere, mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 16:35 Güncelleme: 03.04.2024 - 16:35
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        Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, mazbatasını aldı
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        Cumhuriyet Halk Partisinden Adıyaman Belediye Başkanı seçilen Abdurrahman Tutdere, mazbatasını aldı.

        Adıyaman Adliyesinde, İl Seçim Kurulu Başkanı Burak Meriç'ten mazbatasını alan Tutdere, seçimlerde halkın teveccühünü kendilerinden yana kullandığını söyledi.

        Tutdere, "Mazbatamızı aldık, inşallah şehrimizi hep birlikte ileriye ve geleceğe taşıyacağız. İnşallah bundan sonra da hep birlikte şehrimizi yöneteceğiz." dedi.

        Abdurrahman Tutdere, daha sonra Adıyaman Belediye Başkanlığına geçti.

        Burada eski başkan Süleyman Kılınç'tan şehrin mührünü alan Tutdere, Kılınç'a şimdiye kadar yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

        Tutdere, daha sonra belediye önünde kendisini karşılayan kalabalığa hitap etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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