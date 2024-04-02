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        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 17:20 Güncelleme: 02.04.2024 - 17:20
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        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        R.A idaresindeki 34 GGR 519 plakalı otomobil, M.Ş'nin kullandığı 26 NK 498 plakalı otomobille, Cumhuriyet Mahallesi Müftülük Caddesi'nde çarpıştı. Çarpışma sonrası R.A idaresindeki otomobil takla attı.

        Kazada sürücü R.A ile otomobilde yolcu olarak bulunan N.A yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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