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        Adıyaman'da yaşlı adam oy kullanmaya sedyeyle gitti

        Adıyaman'da 90 yaşındaki yatağa bağımlı Süleyman Işık, ambulansla gittiği okulda sedyede oy kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 11:50 Güncelleme: 31.03.2024 - 11:50
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        Adıyaman'da yaşlı adam oy kullanmaya sedyeyle gitti
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        Adıyaman'da 90 yaşındaki yatağa bağımlı Süleyman Işık, ambulansla gittiği okulda sedyede oy kullandı.

        Işık, Barbaros Hayrettin Mahallesi'ndeki evinden ambulansla oy kullanacağı okula götürüldü.

        Ambulansla Türkiye Petrolleri İlkokuluna taşınan Işık, ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla sedyeyle oyunu kullanacağı sandığa kadar taşındı. Daha sonra perdenin arkasına bırakılan Işık, seçimlerdeki tercihini oy pusulasına yansıttı.

        Işık, oy kullanabilmesi için kendisine destek verenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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