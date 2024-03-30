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        Adıyaman'da TOKİ şantiyesindeki konteyner yangını 2 saatte söndürüldü

        ADIYAMAN'da, 6 Şubat depremleri sonrası yapımı devam eden TOKİ konutları inşaat alanında, işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 02:33 Güncelleme: 30.03.2024 - 02:35
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        Adıyaman'da TOKİ şantiyesindeki konteyner yangını 2 saatte söndürüldü
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        ADIYAMAN'da, 6 Şubat depremleri sonrası yapımı devam eden TOKİ konutları inşaat alanında, işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. İtfaiye tarafından 2 saatte kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı. 

        ​Yangın, gece saatlerinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası afetzedeler için İndere bölgesinde yapımı devam eden TOKİ konutlarında çalışan işçilerin yatakhane olarak kullandığı konteynerlerde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası, konteynerlerde kalan işçiler panikle kendilerini dışarı atarken, ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınırken, ilk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

        VALİ OLAY YERİNDE 

        Adıyaman Valisi Osman Varol, yangın ihbarının ardından olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Varol, can kaybının yaşanmamasının tek tesellileri olduğunu söyledi.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Öte yandan, valilik tarafından da konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "İlimiz merkez İndere Bölgesinde yapımı devam eden kalıcı deprem konutlarının yapım işini üstlenen yüklenici bir firmaya ait işçilerin kaldığı yatakhane bölümünde meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma bulunmamaktadır. Valimiz Sayın Dr. Osman Varol, yangının akabinde olay yerine gelerek itfaiye ekiplerinden yangın söndürme çalışmaları ile ilgili bilgiler aldı. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarının başladığı yangınla ilgili çok yönlü inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."

        Soğutma çalışmaların devam ettiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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