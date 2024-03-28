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        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 23:50 Güncelleme: 28.03.2024 - 23:50
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        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kahta-Siverek kara yolu Öğretmenevi Kavşağı'nda, A.İ. yönetimindeki 02 ACR 569 plakalı otomobil ile S.K. idaresindeki 33 AEK 652 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ve araçlarda bulunan 3 kişi, ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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