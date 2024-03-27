Adıyaman'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı
Adıyaman'da hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'da hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde plakası açıklanmayan motosikletin itilerek götürüldüğü fark etti.
Ekipler, yaptıkları sorgulamalarda motosikleti sahibinden habersiz H.B. ile A.H'nin götürdüğünü belirledi.
Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Öte yandan motosiklet sahibine teslim edildi.
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