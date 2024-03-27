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        Adıyaman'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

        Adıyaman'da hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 15:41 Güncelleme: 27.03.2024 - 15:41
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        Adıyaman'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı
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        Adıyaman'da hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde plakası açıklanmayan motosikletin itilerek götürüldüğü fark etti.

        Ekipler, yaptıkları sorgulamalarda motosikleti sahibinden habersiz H.B. ile A.H'nin götürdüğünü belirledi.

        Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        Öte yandan motosiklet sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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