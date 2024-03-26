Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Vakıflar Genel Müdürlüğünden Adıyaman'da her gün 500 kişilik iftar

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Adıyaman'da her gün 500 kişilik iftar sofrası kuruyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 13:08 Güncelleme: 26.03.2024 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vakıflar Genel Müdürlüğünden Adıyaman'da her gün 500 kişilik iftar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Adıyaman'da her gün 500 kişilik iftar sofrası kuruyor.

        Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, AA muhabirine, Vakfılar Genel Müdürlüğünün 2022 yılında 25 ilde başlattığı iftar etkinliğinin bu yıl 81 ilde gerçekleştirildiğini söyledi.

        "Vakıf gelenektir, vakıf berekettir" sloganıyla hareket ettiklerini aktaran Palalı, "Her yıl olduğu gibi bu yılda Adıyaman'da iftar etkinliği düzenliyoruz. Bu yıl Musalla Camisi yanında 500 kişilik iftar programı düzenliyoruz. Bizler tüm Adıyamanlı vatandaşlarımız buraya kurduğumuz iftar çadırına bekliyoruz. Adıyaman'da da öğrenci bursu, kuru gıda, muhtaç maaşından ziyade her türlü desteği düzenlemekteyiz." dedi.

        İftar programlarında çocukları da eğlendirdiklerini ve çeşitli hediyeler verdiklerini aktaran Palalı, ramazan ruhunu yaşatarak gençlerin vakıf konusunda bilinçlenmelerini de amaçladıklarını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Köpeği, komşusunun köpeğini öldüren Banu Parlak'a para cezası!
        Köpeği, komşusunun köpeğini öldüren Banu Parlak'a para cezası!
        Kripto yasası Meclis'e geliyor
        Kripto yasası Meclis'e geliyor
        Hakemlerin penaltı itirafı
        Hakemlerin penaltı itirafı
        ABD'de geminin çarptığı köprü yıkıldı!
        ABD'de geminin çarptığı köprü yıkıldı!
        Arda Güler için dev bonservis
        Arda Güler için dev bonservis
        Elektronik sigara ciğerini söndürdü
        Elektronik sigara ciğerini söndürdü
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Sağlığı hakkında son gelişme
        "Onlara asla imza atmam!"
        "Onlara asla imza atmam!"
        'Titanic'teki ünlü kapı açık artırmada
        'Titanic'teki ünlü kapı açık artırmada
        Pet shopta yasaklanan hayvan satışı sosyal medyada arttı
        Pet shopta yasaklanan hayvan satışı sosyal medyada arttı
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Güvenlik kriziyle boğuşan ülkede en genç belediye başkanı öldürüldü!
        Güvenlik kriziyle boğuşan ülkede en genç belediye başkanı öldürüldü!
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        İstanbul'daki çifte cinayetle ilgili valilikten açıklama!
        İstanbul'daki çifte cinayetle ilgili valilikten açıklama!
        "Kate Middleton'ın komplo teorileri arkasında Çin, Rusya ve İran var"
        "Kate Middleton'ın komplo teorileri arkasında Çin, Rusya ve İran var"
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        Milliler bir ilki başardı!
        Milliler bir ilki başardı!
        Yabancıların çekim merkezi
        Yabancıların çekim merkezi

        Benzer Haberler

        Bakan Özhaseki, Adıyaman'da (2)
        Bakan Özhaseki, Adıyaman'da (2)
        Bakan Özhaseki, Adıyaman'da iftar programında konuştu:
        Bakan Özhaseki, Adıyaman'da iftar programında konuştu:
        Bakan Özhaseki, Adıyaman'da
        Bakan Özhaseki, Adıyaman'da
        Bakan Özhaseki, AK Parti Adıyaman mitinginde konuştu:
        Bakan Özhaseki, AK Parti Adıyaman mitinginde konuştu:
        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
        Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı