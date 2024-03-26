Vakıflar Genel Müdürlüğünden Adıyaman'da her gün 500 kişilik iftar

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Adıyaman'da her gün 500 kişilik iftar sofrası kuruyor.

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, AA muhabirine, Vakfılar Genel Müdürlüğünün 2022 yılında 25 ilde başlattığı iftar etkinliğinin bu yıl 81 ilde gerçekleştirildiğini söyledi.

"Vakıf gelenektir, vakıf berekettir" sloganıyla hareket ettiklerini aktaran Palalı, "Her yıl olduğu gibi bu yılda Adıyaman'da iftar etkinliği düzenliyoruz. Bu yıl Musalla Camisi yanında 500 kişilik iftar programı düzenliyoruz. Bizler tüm Adıyamanlı vatandaşlarımız buraya kurduğumuz iftar çadırına bekliyoruz. Adıyaman'da da öğrenci bursu, kuru gıda, muhtaç maaşından ziyade her türlü desteği düzenlemekteyiz." dedi.