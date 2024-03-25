Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.
Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.
F. Ç. idaresindeki 02 ACV 658 plakalı otomobil, Sümerevler Mahallesi'nde M.B'nin kullandığı 63MB7097 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
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