Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi yakalandı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet ve elektrikli bisiklet çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet ve elektrikli bisiklet çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
İlçe emniyet amirliği ekipleri ilçede birçok motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Bu kapsamda eşkali belirlenen V.K. adresine yapılan operasyonla yakalandı.
Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Öte yandan çalıntı motosiklet ve elektrikli bisiklet sahiplerine teslim edildi.
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