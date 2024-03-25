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        Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi yakalandı

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet ve elektrikli bisiklet çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 10:27 Güncelleme: 25.03.2024 - 10:27
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        Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi yakalandı
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        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet ve elektrikli bisiklet çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

        İlçe emniyet amirliği ekipleri ilçede birçok motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Bu kapsamda eşkali belirlenen V.K. adresine yapılan operasyonla yakalandı.

        Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        Öte yandan çalıntı motosiklet ve elektrikli bisiklet sahiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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